"Palatul Postei", construit la inceputul anilor 1900, a inceput sa se macine

Palatul Postei din Brasov, unde in prezent functioneaza Oficiul Postal 1, a fost construit in anul 1906 si este declarat monument istoric. Era una dintre cele mai vizitate cladiri din oras. De aici se trimiteau si se primeau scrisori, carti postale, telegrame, se trimiteau sau se primeau marfuri.De-a lungul anilor, cladirea, desi este una simbol, a cam fost neglijata si s-a investit destul de putin in reabilitare, astfel ca efectele incep sa se faca resimtite.In weekend, bucati de zidarie ... citeste toata stirea