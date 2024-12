Pana la cat vor fi deschise marile magazine inainte si dupa Craciun

KauflandMagazinele Kaufland vor fi deschise in 24 decembrie de la ora 7:00 la 18:00.In a doua zi de Craciun, 26 decembrie, magazinele Kaufland vor functiona cu program scurt, de la ora 9:00 si pana la ora 16:00 sau 18:00 (ora de inchidere difera de la o locatie la alta). In perioada 27-30 decembrie majoritatea magazinelor Kaufland se vor deschide la ora 7:00 si se vor inchide fie la ora 22:00, fie la ora 23:00, in functie de locatie.AuchanMagazinele Auchan vor fi deschise in 24 ... citește toată știrea