Cand vine vorba despre moda, exista anumite piese vestimentare si accesorii care raman la fel de apreciate de-a lungul timpului, precum clasica little black dress, insa sunt si alte obiecte ce tin de fashion care revin in forta in zilele noastre, dupa ce o perioada au fost considerate doar niste piese care au fost cool in trecut.Printre acestea se numara pantalonii evazati, pe care ii poti combina acum cu succes cu perechile din colectia de pantofi casual pentru dama de pe Fashion Days. ... citeste toata stirea