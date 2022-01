Papa Francisc: "Parintii copiilor gay trebuie sa-i sprijine pe acestia"

Papa Francisc i-a indemnat miercuri pe parintii copiilor homosexuali sa le ofere sprijin acestora, nu sa-i condamne. Apelul a fast realizat in timpul audientei saptamanale si a facut referire la dificultatile pe care le pot intampina parintii in cresterea celor mici. "Parintii care vad diferite orientari sexuale la copiii lor trebuie sa-si sprijine copiii, nu sa se ascunda in spatele unei atitudini de condamnare", a spus Francis. El a declarat anterior ca persoanelor gay trebuie sa le fie ... citeste toata stirea