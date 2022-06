Paradoxul dintr-o comuna aflata la 50 de km de Brasov

Administratia comunei Micfalau, aflata la aproximativ 50 de kilometri de Brasov, a aflat in urma mai multor foraje ca e inconjurata de izvoare de apa minerala, insa in continuare nu poate furniza populatiei apa potabila in reteaua publica.O investitie care vizeaza sistemul de alimentare cu apa al comunei, ridicata la aproape 530.000 de lei, este solutia de compromis. Autoritatile vor sa construiasca inca un rezervor suprateran de inmagazinare, care sa functioneze pe langa cele doua vechi, ... citeste toata stirea