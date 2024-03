Parlamentul European cere Rusiei sa returneze Romaniei cele 91,5 tone de aur

Parlamentul European (PE) solicita Federatiei Ruse sa returneze integral Romaniei tezaurul national, sechestrat in Rusia in perioada 1916-1917, cu promisiunea ca va fi redat proprietarului la cerere. "Parlamentul regreta ca Rusia nu a restituit integral Romaniei tezaurul sau national, ceea ce reprezinta o incalcare a normelor si cutumelor internationale", a precizat PE.Intr-o rezolutie adoptata joi, 14 martie, eurodeputatii subliniaza faptul ca, in ciuda mai multor incercari de negocieri ... citește toată știrea