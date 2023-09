Consilierii locali brasoveni au respins in sedinta de plen de joi, 28 septembrie, un proiect de hotarare privind organizarea Massif in anul 2024. Votul negativ a fost dat dupa ce viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu a solicitat amanarea proiectului, pentru a avea noi discutii cu organizatorii evenimentului. "Pentru editia din acest an (de la ... citeste toata stirea