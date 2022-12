Paula Seling a adoptat o fetita. A pastrat secretul timp de 6 ani

Indragita solista Paula Seling face dezvaluirea vietii ei in numarul de ianuarie al revistei VIVA. Este mama unei fetite adorabile, pe nume Elena, pe care a adoptat-o in urma cu 6 ani."Elena Bucura Seling este fetita noastra, a lui Radu Bucura si a mea, si este cel mai frumos cadou pe care viata ni l-a dat. Este frumoasa, este buna, e sensibila si foarte vesela si o iubim pana la cer si inapoi. La cei aproape 9 ani pe care ii are, Elena a petrecut aproape sase in familia noastra si de atunci ... citeste toata stirea