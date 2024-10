Pe cine ar alege Geoana ca premier? Cine sunt oamenii care il sfatuiesc si cu cine ar face echipa la Cotroceni

Intr-un interviu pentru Adevarul, candidatul independent la Presedintia Romaniei, Mircea Geoana, a spus cu cine se sfatuieste in campanie si cine va face parte din echipa sa, daca va fi presedinte."Vreau sa dau un exemplu la Presedintie, sper ca si Guvernul, si Parlamentul sa aiba mai multe doamne si domnisoare in functii importante ale statului roman. Nu este o chestiune doar de egalitate de gen, ci de eficacitate. Este si o chestiune morala; este clar ca rolul femeii in societatea ... citește toată știrea