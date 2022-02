Pe "limba mielului"

Limba mielului, originara din Siria, este o planta erbacee raspandita acum in aproape intreaga Europa, intareste sistemul imunitar, echilibreaza nivelul colesterolului si pe cel al trigliceridelor si incetineste procesul de imbatranire. Are actiune antiinflamatoare, expectoranta, diuretica, antioxidanta, sudorifica, anticoagulanta, secretoare si tonica.Frunzele de limba-mielului se pot folosi in tratarea inflamatiilor, febrei si tusei si ajuta organismul sa se refaca dupa efectele stresului. ... citeste toata stirea