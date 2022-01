Pe unde ar intra Rusia in Romania in cazul unei invazii. Scenariile luate in calcul de armata SUA

Americanii i-au in calcul doua scenarii in cazul unei invazii a Romaniei de catre trupe militare ruse. Primul vizeaza un atac cu efective mobilizate pe mare pana la gurile Dunarii, al doilea se refera la o invazie terestra dinspre teriotiile Republicii Moldova si al Ucrainei.Ce se poate intampla in cazul unui atac al RusieiGeneralul american in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa si un cunoscator al regiunii Marii Negre, a realizat un raport privind o ipotetica ... citeste toata stirea