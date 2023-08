Originar din Brasov, Ion Tiriac se numara printre cei mai bogati oameni din Romania, avand o avere estimata la aproximativ 2 miliarde de dolari. Omul de afaceri s-a facut remarcat datorita performantelor sale in tenis, mai ales ca in anul 1970 a si castigat turneul de la Roland Garros, alaturi de Ilie Nastase.Dupa ce s-a lasat de tenis, Tiriac s-a lansat in afaceri si a avut mare succes in mai multe domenii de activitate, fiind antrenor, manager, consultant, dar chiar si organizator de turnee ... citeste toata stirea