Pensiile din septembrie 2024: Normele de aplicare ale noii legi, publicate de Guvern

Normele de aplicare a noii legi a pensiilor - Legea nr. 360/2023 - au fost publicate in dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii, cei interesati putand face observatii pentru eliminarea eventualelor neclaritati.Normele de aplicare a noii legi a pensiilor prevad ca recalcularea pensiilor aflate in plata se va produce conform calendarului asumat, prin aplicarea noii formule de calcul. In urma acestui proces, nicio pensie nu va scadea. "Din contra, vor exista cresteri semnificative de pensii ... citește toată știrea