Pentru ce au votat moldovenii din Brasov. S-a stat la coada in ziua "Rusia sau UE"

Cetatenii Republicii Moldova, inclusiv cei stabiliti in Brasov, au fost chemati, duminica, 20 octombrie, la urne, pentru a-si alege viitorul presedinte, dar si pentru a decide asupra viitorului european al tarii.La Brasov, sectia de votare a fost deschisa in Complexul din Memo, aceasta fiind una dintre cele 16 sectii deschise in Romania pentru scrutinul din Republica Moldova, respectiv alegeri prezidentiale si referendum. La acesta din urma, moldovenii aveau de raspuns cu "DA" sau "NU" la ... citește toată știrea