46 de speologi, de la cluburi din Romania, Ungaria, Grecia, Ucraina si Germania, au participat, in perioada 8 - 24 septembrie, intr-o tabara de explorare a celui mai adanc aven (pestera cu dezvoltare preponderent verticala) din tara, in "Avenul de sub Varful Grind", din Masivul Piatra Craiului. Calculele topografice au confirmat faptul ca, pentru prima data, intr-o pestera din Romania, a fost atinsa adancimea de 800 de metri.36 de ore, record national confirmat prin masuratori cu dispozitive ... citeste toata stirea