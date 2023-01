Pentru prima data, scrisoarea lui Mihai Eminescu adresata prietenului sau Chibici va fi expusa publicului in original, duminica, la Brasov

Primaria Brasov si Banca de Cultura Apollonia va invita, duminica, la un eveniment special, dedicat zilei lui Mihai Eminescu si Zilei Culturii Nationale.Pentru prima data, scrisoarea lui Mihai Eminescu adresata prietenului sau Chibici, aflata in prezent in patrimoniul Muzeului Prima Scoala Romaneasca, va fi expusa publicului in original.Organizatorii au pregatit si alte experiente inedite: un tur ghidat al expozitiei "Vechiul Brasov in grafica secolelor XIX-XX", din Colectia Muzeului de ... citeste toata stirea