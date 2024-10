"Pescuitorii de perle", o capodopera franceza, pe scena Operei Brasov

Sambata, 19 octombrie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, este programat spectacolul cu opera "Pescuitorii de perle" de Georges Bizet.Libretul a fost scris de Michel Carre si Eugene Cormon. Premiera operei a avut loc la 30 septembrie 1863, la Theatre Lyrique din Paris. La acel moment, Bizet nu implinise inca 25 de ani, nefiind consacrat in lumea muzicala pariziana. Cererea de a compune "Pescuitorii de perle" a venit in urma castigarii prestigiosului Prix de Rome. In ciuda primirii ... citește toată știrea