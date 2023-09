Peste 11 milioane de romani au declarat ca nu au citit nici o carte in ultimul an. Datele INS arata ca doar una din trei persoane a citit peste 5 carti in ultimul an. Lipsa timpului (35,2%) si lipsa de interes (32,0%) sunt principalele motive.Cel mai recent studiu al Institutului National de Statistica arata ca mai bine de jumatate din romani nu au citit nicio carte in ultimul an.Potrivit datelor Institutului National de Statistica aproximativ 11 milioane de romani nu au citit nicio carte ... citeste toata stirea