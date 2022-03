PETrica I se muta din Livada Postei in alt cartier din Brasov. De la amplasare, el a colectat 710.404 de recipiente

Amplasat in 6 septembrie 2021 in Livada Postei din Brasov, "PETrica I" - care, in schimbul ambalajelor de plastic, aluminiu si sticla elibereaza vouchere pentru transportul in comun - va fi mutat in cartierul Valea Cetatii, la Bulevardului Valea Cetatii cu str. Fragilor.Anuntul a fost facut marti de Primaria Brasov, care a precizat ca demontarea echipamentului din Livada Postei va incepe in 16 martie si va fi pus in functiune pe noul amplasament saptamana viitoare.De la punerea sa in ... citeste toata stirea