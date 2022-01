Piatra Craiului: Au reaparut lupii - dupa 1 an, in fata camerelor. Plus un ras, cu o intrare in slow-motion, ca in scenele de la Hollywood

Parcul National Piatra Craiului ascunde adevarate spectacole ale naturii, iar de cand sunt montate camere de luat vederi pentru monitorizarea faunei, superbe imagini ne sunt oferite si noua, de Romsilva, care il administreaza.Miercuri, 12 ianuarie, o haita de lupi a fost filmata in miez de noapte intr-o padure din zona noastra, iar in imaginile publicate de Romsilva se pot vedea trei lupi care cauta si merg prin zapada. Chiar daca Romania are una dintre cele mai dezvoltate populatii de lup ... citeste toata stirea