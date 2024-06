Pilotii ucraineni, mai aproape de pregatirea in Romania

Pilotii ucraineni se vor pregati in Romania ca sa lupte cu avioanele F-16, in viitorul foarte apropiat. Armata a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru finantarea antrenamentelor acestora. Executivul vrea ca toate cheltuielile necesare sa fie facute din bugetul Apararii.Cu tot cu nota de fundamentare, ordonanta de urgenta are sapte pagini, arata TVR. Acest document ii va permite armatei sa acopere din bugetul Apararii cheltuielile pentru pregatirea pilotilor ... citește toată știrea