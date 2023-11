Pilotul Mihai Sturzu, fost membru al trupei Hi-Q, a dezvaluit intr-un interviu ceea ce se ascunde in spatele misterioaselor dare albe de pe cer. Potrivit declaratiilor pilotului brasovean, aparitia darelor albe pe cer indica un trafic aerian intens in zona respectiva. Pilotul a comparat acest fenomen cu emisia de gaze dintr-un motor de masina in timpul condusului iarna, oferind o explicatie stiintifica detaliata.Mihai Sturzu a explicat ca motoarele aeronavelor functioneaza cu ardere interna, ... citeste toata stirea