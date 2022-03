Pilula lor

Cercetatorii de la Universitatea Minnesota din Statele Unite au anuntat ca au dezvoltat o pilula contraceptiva masculina cu o eficacitate de 99% in testele realizate pe soareci, care nu a provocat efecte secundare vizibile si ar putea fi testata pe oameni pana la sfarsitul acestui an, informeaza AFP citata de Agerpres.Aceste rezultate urmeaza sa fie prezentate in conferinta de primavara a Societatii americane de chimie. Ele marcheaza o etapa importanta in evolutia contraceptiei masculine, ... citeste toata stirea