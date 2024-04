"Pinguinii in alerta", premiera la Teatrul Arlechino

"Pinguinii in alerta", o noua premiera la Teatrul Arlechino.Teatrul Arlechino aduce pentru cei mici o noua piesa de teatru, in avanpremiera si premiera, "Pinguinii in alerta".Spectacolul este o lectie despre prietenie, toleranta, credinta si cautarea unui sens intr-o lume plina de provocariSambata, 27 aprilie, de la ora 11.00 (AVANPREMIERA) si duminica, 28 aprilie, de la ora 10.30 si 12.00 (PREMIERA), va asteptam sa vizionam impreuna "PINGUINII IN ALERTA"."Intr-o lume inghetata si ... citește toată știrea