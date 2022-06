"Plebea" in sfanta zi

Joi, 2 iunie, s-a sarbatorit nu numai Ziua Eroilor, ci a fost si o sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi: Inaltarea Domnului, care va fi urmata, imediat, de un alt moment important de peste an pentru crestini ortodocsi, Rusaliile. De regula, in aceasta zi, oamenii merg sa le aprinda o lumanare celor dragi care au trecut la cele sfinte. Acest lucru l-a facut si un brasovean, numai ca, intrat in cimitir, a avut neplacuta surpriza de a vedea ca iarba e cat crucile.Indignat, ... citeste toata stirea