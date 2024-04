Plecat din Brasov, acum milionar in euro. Zilele trecute, Cristian Mudure si-a vandut 30% din afacere pe 10 milioane de euro

Un tanar din Brasov si-a dat bacalaureatul si a plecat in Germania sa studieze, dar acolo a renuntat la facultate si si-a deschis o firma IT. Acum, dupa ani buni, este milionar in euro, zilele trecute vanzand un pachet important de actiuni din afacere.In 1999, Romania nu era nici in Uniunea Europeana, nici in NATO, iar sa prinzi un job cu salariu bun, la o multinationala, era o raritate. Si in stranatate, in Europa de Vest se putea pleca greu, nefiind membri UE.Cristian Mudure termina ... citește toată știrea