"Poate o femeie sa conduca Romania?". Raspunsul lui miliardarului brasovean Ion Tiriac

Rezultatul din primul tur al alegerilor prezidentiale a starnit un val urias de discutii, inclusiv in lumea sportului romanesc. Calin Georgescu si Elena Lasconi au intrat in finala pentru Cotroceni, iar Ion Tiriac a fost pus sa comenteze subiectul."Ar putea o femeie sa conduca Romania?", a fost intrebat omul de afaceri brasovean. "Da, bineinteles. De Margaret Thatcher ati auzit? A avut Marea Britanie prim-ministru mai bun ca Margaret Thatcher? Nu. N-are nicio legatura cu sexul, are legatura ... citește toată știrea