Poate sa vina Craciunul 2022! Brasovul are brad: 57 de ani si 24 de metri

Regia Locala a Padurilor Kronstadt a adus joi, 10 noiembrie, bradul de Craciun din Piata Sfatului din Brasov. Arborele a fost taiat dintr-o pasune din Poiana Brasov, are o inaltime de peste 24 de metri si o varsta de 57 de ani.Lucrarile pentru taierea, transportul si montarea bradului au inceput joi dimineata, in jurul orelor 08.00, insa transportul arborelui s-a facut seara, pentru a nu fi afectat traficul rutier. Practic, platforma a plecat din Poiana Brasov in jurul orei 19.15, a ajuns in ... citeste toata stirea