Poate un ministru sa traiasca cu 1.750 de lei pe luna?

Marius Budai (foto) a fost intrebat de un pensionar, miercuri seara, la Antena 3, daca ar putea trai cu 1.750 de lei pe luna. "Nu! Este aceeasi intrebare pe care eu am adresat-o in deschiderea discutiilor cu Comisia Europeana si OECD atunci cand am justificat de ce strig de nebun, spuneau unii, ca 9,4 (procentul din PIB pana la care pot urca cheltuielile cu pensiile, asumat prin PNRR - n.r.) nu este suficient. (...) Am intrebat transant, direct, ferm, fara niciun fel de ezitare: pensia minima ... citeste toata stirea