Politistul brasovean furnizor de droguri vrea sa faca o intelegere cu procurorii: pedeapsa mai mica pentru a ajuta Politia sa-i gaseasca pe cei mai periculosi dealeri de droguriPotrivit unor surse, au fost situatii in care Remus Bertea a mers la serviciu drogat si niciunul dintre colegii sau sefii sai nu si-a dat seama.Clientii fostului agent erau in principal copii cu parinti instaritiPus in fata probelor, barbatul le-a cerut procurorilor sa incheie un acord de recunoastere a vinovatiei. ... citeste toata stirea