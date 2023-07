Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, i-a vizitat luni, 24 iulie, cu ocazia Zilei Aniversare a Politiei de Frontiera Romane, pe politistii de frontiera de la Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Este pentru prima data cand la Brasov sunt sarbatoriti politistii de frontiera, avand in vedere ca Sectorul Politiei de Frontiera de la aeroport a fost deschis in 15 iunie. De la aceasta data, gardul Aeroportului are statutul juridic de frontiera de stat.In timpul vizitei la Aeroport, ... citeste toata stirea