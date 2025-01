Pomenire la Blumenau, la 8 decenii de la deportarea fortata a sasilor din Brasov

In urma cu 80 de ani, la 11 ianuarie 1945, sasii brasoveni erau urcati in trenuri si trimisi, fortat, in Uniunea Sovietica. Comunitatea germana din orasul nostru nu a uitat suferintele la care a fost supusa si organizeaza in perioada urmatoare o serie de evenimente care sa aminteasca de cele petrecute in urma cu opt decenii.Duminica, 12 ianuarie 2025, la ora 10:00, a avut loc o slujba bisericeasca la Blumenau pentru comemorarea rapirii fortate a membrilor Bisericii Evanghelice A, care a avut ... citește toată știrea