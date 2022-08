Pont pentru Grecia

Romanii care pleaca in vacanta in Grecia sunt foarte interesati sa gaseasca acolo benzinarii cu preturi cat mai mici. Nu doar pentru ca vor trebui sa alimenteze pentru drumul de intoarcere in tara, dar multi dintre ei vor sa exploreze in timpul vacantei imprejurimile in cautare de plaje frumoase si taverne cu mancare gustoasa si ieftina.O utilizatoare a grupului de Facebook Forum Grecia i-a intrebat pe ceilalti utilizatori ce benzinarii din Grecia recomanda. Iar raspunsurile nu au intarziat ... citeste toata stirea