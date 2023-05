Povestea pe care BizBrasov.ro o prezinta mai jos este scrisa de o sasoaica din Brasov care si-a petrecut copilaria, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in orasul de la poalele Tampei. Este o poveste adevarata despre prietenie, curaj si cruzimile razboiului. Povestea, scrisa in engleza, se gaseste la Muzeul prietenilor lui Sion din Ierusalim si este scrisa de brasoveanca Brigitte B. Nussbacher."Povestea familiei mele in timpul celui de-al Doilea Razboi MondialLa momentul celui de-al ... citeste toata stirea