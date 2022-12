Povestea impresionanta a celor doi frati Balan crescuti in orfelinate comuniste

Doua povesti de viata cutremuratoare despre orfanii din Romania a relatat televiziunea de stat din Suedia. "Copiii dictatorului" este o emisiune despre copiii crescuti in orfelinatele din vremea lui Nicolae Ceausescu, iar fratii Virgil si Visinel Balan isi amintesc, in doua din episoade, cu lacrimi in ochi, momente din copilaria petrecuta in centre.La inceput, Virgil Balan este impreuna cu fratele sau mai mic, Visinel Balan, la centrul in care a crescut mezinul familiei. Visinel descrie ... citeste toata stirea