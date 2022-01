Povesti din sezatori - despre Reuniunea Femeilor Romane din Brasov - o expozitie la Muzeul de Etnografie Brasov

Grupul Sezatoare din Scheii Brasovului in parteneriat cu Muzeul de Etnografie Brasov, a organizat de Ziua Culturii Nationale, prima sezatoare din anul acesta. Poate va intrebati ce facem noi, membrele Sezatorii din Scheii Brasovului la astfel de intalniri, care este rolul in zilele noastre al unei sezatori urbane. La fel ca in urma cu mai bine o suta de ani, atfel de intalniri au un rol educativ, de socializare, de cunoastere a neamului si ... citeste toata stirea