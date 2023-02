Povestile razboiului

19 ani si un copil care inca nu si-a vazut tatalVlada Yushchenko este o refugiata ucraineana in varsta de 19 ani. Ea era inca in adolescenta si era insarcinata in aproape trei luni cand si-a imbratisat sotul la granita, s-a intors si a intrat in Moldova. Acum se afla in Romania si este una dintre milioanele de ucraineni, care au fost fortati sa fuga de invazia Rusiei in tara lor. Copilul ei, Daniel, s-a nascut acolo in urma cu opt luni si inca nu si-a intalnit tatal Yaroslav, care are 21 de ... citeste toata stirea