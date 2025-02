Poze cat o promisiune: "Lupului" si "Drumul Albastru" din Poiana Brasov

Constructorul a inceput testele pentru sisteme de nocturna de pe partiile Lupului inferior si Drumul Albastru din Poiana Brasov inca de acum un an. In total, 85 de stalpi de iluminat cu LED au fost montati pe cele doua partii, iar investitia a totalizat 1.262.000 de euro cu TVA, fiind finantata din bugetul Primariei Brasov si derulata de Flash Lighting Service SA.Cu toate acestea, nici in acest sezon nu s-a putut schia inca pe nocturna pe aceste partii. Intre timp, constructorul a mai ... citește toată știrea