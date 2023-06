Spectacolul de dans contemporan "Cancer, coregrafiat" este propunerea celor de la Fundatia Gabriela Tudor, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, Institutul Cultural Roman New York si Centrul Cultural Reduta pentru seara de vineri, 16 iunie, de la ora 19.00.Spectacolul "Cancer, Coregrafiat" este o calatorie emotionala cathartica si participativa intre viata, moarte si dans.Prezentat in premiera la Bucuresti, New York si New Jersey si creat de coregraful Cosmin Manolescu, ... citeste toata stirea