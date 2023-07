Rasnovenii au fost in sarbatoare in weekendul 14 - 16 iulie, cand, cu mic cu mare, s-au putut bucura de zilele orasului si de Festivalul National Ecvestru. Au fost trei zile in care muzica buna a animat Valea Cetatii, iar timp de doua zile, oamenii au putut admira cei mai frumosi si puternici cai, dar si cei mai priceputi drujbari.Ca in fiecare an, sarbatoarea a inceput cu parada de vineri seara, la care au participat oficiali locali, invitati, dar si reprezentanti ai institutiilor rasnovene. ... citeste toata stirea