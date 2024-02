Premiile Anului in Cultura Brasov 2023. Cine sunt castigatorii

Brasovenii si-au votat favoritii pentru Premiile Anului in Cultura la Brasov 2023.Premiile Anului in Cultura s-au decernat pe 21 februarie 2024, in cadrul unei gale care a avut loc la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania.Consortiul Cultural Corona a adus aplauze si recunoastere pentru excelenta din domeniul cultural brasovean, la Gala Premiilor Anului in Cultura 2023, desfasurata la Centrul Multicultural al ... citește toată știrea