Preot prof. Sorin Dobre, despre muzica bisericeasca din Transilvania. Traditie, Voce si Credinta

Muzica bisericeasca are un rol esential in slujbele ortodoxe, fiind mai mult decat o simpla exprimare artistica - este o forma de rugaciune si o cale de comuniune cu Dumnezeu.Distribuie daca iti place!Parintele Sorin Dobre, preot in comuna Cristian si profesor de muzica la Seminarul Teologic Ortodox din Sibiu, a vorbit in cadrul emisiunii Culisele Zilei cu Sebastian Dan despre importanta muzicii bisericesti si specificul acesteia in Transilvania.30 de ani de dedicare muzicii ... citește toată știrea