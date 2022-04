Presedintele Ucrainei, discursul pentru Romania: "Ceausescu nu putea fi convins de nimic, la fel nu poate fi convinsa Rusia"

Presedintele Ucrainei a vorbit luni, 4 aprilie, in Parlamentul Romaniei despre ororile prin care trece tara sa si despre ajutorul pe care ii roaga pe romani sa i-l acorde in continuare. Volodimir Zelenski a comparat situatia sa actuala cu cea a romanilor care au trait vremea comunismului si le-a reamintit romanilor de comunism si de modul in care Nicolae Ceausescu i-a izolat de "intreaga lume si de tot ce inseamna progres"."In 1989 a murit Nicolae Ceausescu dupa multi ani in care a fost clar ... citeste toata stirea