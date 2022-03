Pretul gazelor a inregistrat o crestere de aproape 20%, dupa ce Putin a anuntat ca nu mai accepta decat plata in ruble

Miercuri, 23 martie, pretul gazelor a crescut cu aproape 20%, dupa ce Kremlinul a anuntat ca nu va mai accepta decat plata in ruble pentru gazul rusesc, excluzand euro si dolarii americani.Rusia ar avea o serie de planuri pentru convertirea platilor la gaze in ruble, pentru "tarile neprietenoase", iar in acest context preturile pentru luna aprilie au inregistrat o creste de peste 18%. Rusia a decis sa converteasca toate platile pentru gaze in ruble, dupa ce a ramas fara valuta avand in vedere ... citeste toata stirea