Prima padure urbana: 9.000 de copaci, plantatI intr-o zi de 280 de oameni

9.000 de arbori si arbusti din 14 specii formeaza de sambata, 13 aprilie, prima padure urbana din orasul Victoria. 280 de voluntari din oras, dar si din Brasov, Sibiu, Fagaras, au luat parte la actiunea de impadurire organizata de Asociatia Act for Tomorrow, cu sprijin de la OMV. "Terenul (pus la dispozitie de Primarie - n.r.) este in zona de de sud a orasului, aproape de statia de epurare. Era un teren degradat, care in trecut a fost o zona destul de parasita, cu vegetatie invaziva, cu cateva ... citește toată știrea