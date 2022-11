Primarul din Bran: Cum a fost printre miliardari

Cosmin Feroiu (foto, alaturi de sotie), primarul din Bran, a povestit luni, 31 octombrie, cum a fost la petrecerea miliardarilor, organizata in noaptea de duminica spre luni, de Halloween, la Castelul Bran. "A fost o petrecere de vis. Am avut onoarea si privilegiul sa ma aflu in Castelul Bran seara trecuta. A fost o petrecere cu tematica, masti, costume. Totul a fost minunat, ca intr-un film, intr-un basm. A fost o regie, cu faclii, cu muzica. O petrecere intre prieteni", a povestit primarul ... citeste toata stirea