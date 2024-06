Franta va desfasura 4.000 de militari in Romania, in primavara anului viitor, in cadrul exercitiului de reactie rapida "Primavara Dacica", a anuntat generalul Loic Girard, loctiitor la Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est al NATO, la RFI.Soldatii vor fi desfasurati pe o raza de 200 de kilometri in zona bazei NATO de la Cincu, intr-un exercitiu de descurajare. Baza NATO de la Cincu, judetul Brasov gazduieste permanent 1.500 de militari NATO, dintre care 1.200 sunt francezi, iar ... citește toată știrea