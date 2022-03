Primii in Europa la animale in/pe langa casa

Cand vine vorba de animale de companie, nu conteaza cati bani ai, nici daca ai o casa. Potrivit unor studii, peste 50% dintre romani au un caine, motiv pentru care ocupa primul lor in Europa.Cercetatorii au fost intrigati de faptul ca tarile cu standarde de viata mai dezvoltate, precum Germania si Austria, sunt in urma in acest clasament. Situatia ar putea fi explicata doar prin faptul ca Romania este tara cu cei mai multi proprietari de case, totusi argumentul "daca ai casa, ai un caine" nu ... citeste toata stirea