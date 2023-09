Zeci de militari romani si americani au concurat in perioada 11-15 septembrie, la Buzau, in cadrul competitia militare de cercetare "Roza Cercetasilor", faza pe divizie. Acestia s-au luptat pentru titlul de cel mai bun cercetas si cupa transmisibila a competitiei in cadrul probei de patrulare si a duelului de foc.Militarii proveniti din unitatile subordonate Diviziei 2 Infanterie "Getica", alaturi de cele trei loturi compuse din militari americani ai 1st United States Brigade Combat Team au ... citeste toata stirea