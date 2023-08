La 26 iunie 2023 s-au implinit 175 de ani de cand guvernul revolutionar de la Bucuresti a decretat eliberarea robilor tigani apartinand boierilor. In anul 1856 au fost eliberati din robie ultimii tigani aflati in "proprietatea" boierilor din Romania.Tiganii au schimbat stapaniiConform opiniei mai multor istorici referitor la vechimea robiei tiganilor in spatiul romanesc, romanii ar fi preluat institutia robiei de la vecinii lor din rasarit, tatarii. Acestia obisnuiau sa-si transforme ... citeste toata stirea